AKP-Frauen werben für ihn: Erdogan von Türkinnen in Deutschland verehrt

Für ihn geben sie alles: AKP-Frauen, die in Deutschland für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werben.

Sie machen Hausbesuche, Straßenwahlkampf und halten Vorträge – in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Bielefeld. Auch in Baden-Württemberg gibt es einen Ableger der „Frauenorganisation des Auslandswahlkoordinierungszentrums der AKP“, wie sie offiziell heißen. Der „Spiegel“ berichtete zuerst.

AKP-Frauen werben in deutschen Städten für Erdogan

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. In Deutschland können rund 1,5 Millionen wahlberechtigte Deutschtürken bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu voraus.

Doch die AKP-Frauen verehren „Papa Erdogan“, mobilisieren für ihn in Deutschland. In einem Beitrag heißt es: „Unser Leben würden wir hergeben – Erdogan niemals!“ Der türkische Präsident setzt gezielt auf die konservativen Frauen. Er spricht von ihnen als „Pionierheldinnen“, erkennt ihre Rolle als Mutter an und weiß um ihren Einfluss auf die Männer. In einer Wahlkampfrede 2018 sagte er einst: „Die Burg wird von innen erobert.“