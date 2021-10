Zwei Tote: Infektionskrankheit durch Raumspray?

In den USA sind zwei Menschen an der seltenen Infektionskrankheit Melioidose gestorben. Wie der „Stern“ und die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichten, rätselten die Ärzte und Ermittler, wo sich die Betroffenen angesteckt haben könnten. Dann wurden sie an einem ungewöhnlichen Ort fündig.

In den USA sind zwischen März bis Juli dieses Jahres in unterschiedlichen Bundesstaaten vier Menschen an der Melioidose erkrankt – zwei von ihnen starben. Die Infektionskrankheit wird durch ein Bakterium verursacht, das in tropischen und subtropischen Gebieten auftaucht. In Südostasien etwa oder Nord-Australien. Das Seltsame: Keiner der Patienten war zuvor in diese Gebiete gereist.

USA: 3900 Raumsprays zurückgerufen

Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC ging daher davon aus, dass ein Import die Infektionen ausgelöst hatte – zuvor war festgestellt worden, dass die Erreger, die die vier Betroffenen infiziert hatten, genetisch eng miteinander verwandt waren. Da das Bakterium in Böden und kontaminierten Gewässern vorkommt, wurden zudem von zahlreichen Böden in der Nähe der Wohnsitze, vom Wasser und von importierten Gegenständen Proben genommen.

Der außergewöhnliche Befund aus dem Labor: Genetisch ähnliche Bakterien waren in einem Raumspray mit Lavendel-Kamille-Duft zu finden, das einer der Patienten gehörte. Das Spray wurde in 55 Läden der Supermarktkette Walmart und auch online verkauft und in Indien hergestellt. Nun wird geprüft ob auch die anderen Patienten das Raumspray nutzten oder ein anderes Produkt des Herstellers – und die rund 3900 verkaufte Sprays wurden landesweit zurückgerufen.

Infektionskrankheit: Potenziell lebensgefährlich

Die Krankheit kann sich mit sehr unterschiedlichen Symptomen äußern, wie Fieber, Husten, Krampfanfällen und Abzessen, und zu Blutvergiftungen führen – bei diesem besonders schweren Verlauf kann sie auch tödlich enden. Die Behandlung erfordert teils monatelange Einnahme von Antibiotika. In Deutschland ist die Krankheit nicht verbreitet (ncd).