Drei Tote bei Schüssen in Paris: Mann (69) festgenommen

In der Pariser Innenstadt fallen Schüsse. Drei Menschen sterben, mehrere Personen werden verletzt. Die Polizei nimmt einen Mann fest – er soll ein polizeibekannter Migrantenhasser sein.

Der Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard zufolge schoss ein Mann in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem gegenüberliegenden Restaurant und einem Friseursalon. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben. Unter den Opfern befinden sich demnach zwei Schwerverletzte.

Paris: Verdächtiger ist offenbar polizeibekannt

Ein 69 Jahre alter Mann wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise am Freitag, der Verdächtige sei wegen zwei versuchteten Tötungen bekannt. Die Zeitung „Le Parisien“ schrieb, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Der Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard zufolge schoss der Mann in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem gegenüberliegenden Restaurant und einem Friseursalon. Die Staatsanwaltschaft leitete Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Zum Motiv des Schützen gab es zunächst keine Informationen.

Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags. Die Stadtteilbürgermeisterin wolle sich an den Ort des Vorfalls begeben.

Dorthin will auch Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin fahren. Darmanin schrieb am Freitag auf Twitter von einer „dramatischen Schießerei“. All seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer.

A la suite de la dramatique fusillade qui s’est déroulée ce matin, je rentre à Paris et me rendrai sur place. Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. L’auteur a été interpellé. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2022

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer und ihrer Familien. Im Stadtteilrathaus des 10. Arrondissement werde ein psychologischer Dienst zur Unterstützung eingerichtet. (dpa/mp)