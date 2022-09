Zum Tod der Queen: Paddington Bär geht mit Tweet viral

Auch er ist eine britische Institution: der Bär Paddington. Gerade erst hatte er in einem Kurzfilm, der anlässlich des 70. Thronjubiläums von Elizabeth II. in diesem Jahr veröffentlich wurde, einen Auftritt an der Seite der Queen. Nun verabschiedet er sich auf seinem Twitter-Account mit einem Zitat aus dem Clip – und geht damit viral.

1958 tauchte die Paddington-Figur erstmals in einem Kinderbuch von Autor Michael Bond auf. Dieser benannte seinen tierischen Protagonisten nach einem Bahnhof in London. Es folgten Dutzende weitere Bände, die von den Abenteuern des Bären erzählen. Außerdem gibt es inzwischen zwei Paddington-Filme – und nun den kurzen Videoclip gemeinsam mit der Queen. Die Sequenz war vor Monaten auf ihrer Residenz Schloss Windsor gefilmt worden, die Kinderbuchfigur wurde mithilfe von 3D-Grafik – sogenannter Computer Generated Imagery – nachträglich eingearbeitet.

„Ihre Majestät ist für ihren Sinn für Humor bekannt, deshalb sollte es keine Überraschung sein, dass sie entschieden hat, in dem Sketch mitzuwirken“, hieß es aus dem Palast. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Queen an einem humorvollen Einspielfilm mitwirkt: Auch zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in London 2012 ließ sie sich für ein Video von James-Bond-Darsteller Daniel Craig mit einem Hubschrauber im Palast abholen. Schlusspunkt: Absprung über dem Olympiastadion.

Der Kurzfilm mit Paddington wurde auf der „Platin-Party am Palast“ für 22.000 Zuschauer gezeigt. Die Queen, die wegen Mobilitätsproblemen nicht persönlich an der Feier zu ihrem 70. Thronjubiläum teilnehmen wollte, habe mit dem Clip zeigen wollen, wie viel ihr die Show bedeutet.

Zwei britische Ikonen: Paddington verabschiedet sich von der Queen

In dem Video lädt die Queen den kleinen Bären zum Tee ein, und Paddington schlürft sofort aus der Kanne – für seine Gastgeberin bleibt nichts mehr übrig. „Macht nichts“, sagt sie, bevor die tapsige Filmfigur auch noch das Essen durch die edlen Räume des Palasts spritzt. Als Wiedergutmachung bietet Paddington der Queen sein Marmeladenbrot an, das er für Notfälle stets unter seinem Hut trägt. Doch die Queen verrät dem Vereinigte Königreich, dass sie es genauso macht. „Ich habe meins hier drin“, sagt die echte Elizabeth II. zu dem animierten Filmliebling – und zieht lächelnd ein belegtes Brot aus ihrer berühmten Handtasche.

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

Die witzige Szene sorgte für Lacher unter den 22.000 Zuschauern vor dem Palast. Doch der Bär im Video wird ernst: „Frohes Jubiläum, Ma’am“, gratuliert er der Queen zum Throngeburtstag. „Und danke. Für alles.“ Die Queen wahrt wie immer die Contenance: „Das ist sehr freundlich“, erwidert sie, bevor sie zum Rhythmus von „We Will Rock You“ mit einem Löffel auf das königliche Teegeschirr trommelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Als die britische Queen Hamburg verzauberte

Mit den gleichen Worten verabschiedet sich die eine britische Ikone nun von der anderen: „Danke, Ma’am, für alles“, schreibt der Paddington-Account auf Twitter. Und sammelt damit bis Freitagmittag mehr als 800.000 Likes ein. (dpa/mp)