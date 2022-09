71,8 Milliarden Euro: Zuckerbergs Vermögen schrumpft um die Hälfte – in neun Monaten

Die Kohle schrumpft – die Familie wächst: Meta-Boss Mark Zuckerberg musste bei seinem Vermögen in den vergangenen Monaten herbe Verluste hinnehmen, aber dafür kann er privat jubeln, denn seine Frau erwartet das dritte gemeinsame Kind. Doch was steckt hinter Zuckerbergs finanziellem Aderlass?

Auch wenn es sich um horrende Summen handelt – der Verlust dürfte den Facebook-Gründer schmerzen. Sein Vermögen sank nämlich in den vergangenen neun Monaten um die Hälfte, umgerechnet 71,8 Milliarden Euro. Im aktuellen Superreichen-Ranking des US-Wirtschaftsmagazins „Bloomberg“ der größte erfasste Verlust. Damit steht Zuckerberg mit einem Vermögen von „nur“ noch 56,6 Milliarden Euro auf Platz 20 der weltweiten Milliardäre. Noch vor einem Jahr hatte Zuckerberg ein Vermögen mit einem Höchststand von umgerechneten 143 Milliarden Euro.

Mark Zuckerberg: Vermögen schrumpft auf die Hälfte

Aber warum der krasse – und so schnelle – Abfall? Vor allem seitdem Zuckerberg aus Facebook Meta machte, ging es bergab. So zogen die Investitionen in das Metaverse die Aktie nach unten. Im Februar konnte das Unternehmen keinen Wachstum bei den monatlichen Facebook-Nutzern vermelden. Der Aktienkurs brach zusammen – und kostete Zuckerberg bereits damals 31 Milliarden Euro.

Weitere Gründe: Laut Experten wechselten viele Nutzer zur konkurrierenden Videoplattform TikTok. Zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Monaten viel Geld in die Entwicklung des Metaverses gesteckt. Doch der einstige Tech-Überflieger ist nicht allein: Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos verlor zuletzt umgerechnet 48 Milliarden US-Dollar (48,9 Milliarden Euro) – aufgrund der Wirtschaftskrise, die die Tech-Branche insgesamt beutelte.

Neu dabei auf Platz 2 der Forbes-Liste der Superreichen: der indische Geschäftsmann Gautam Adani – mit einem Nettovermögen von 147 Milliarden Euro. Der Unternehmer hat ein breit gefächertes Firmen-Imperium in den Bereichen Energie, Bergbau und Hafenmanagement – und ist nun reicher als Jeff Bezos und Investoren-Legende Waren Buffett.

Aber Verlust hin oder her – genug da für den Nachwuchs ist in jedem Fall. Am Mittwoch teilten er und seine Frau Priscilla Chan mit, dass sie ihr drittes Kind erwarten. (alp)