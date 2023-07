Zu schnell gefahren? Nachbarland mit radikaler Maßnahme

Autoraser sollten sich in Österreich in Zukunft in Acht nehmen. Denn: In Österreich können extreme Raser künftig ihre Autos verlieren. Einen entsprechenden Beschluss hat am Mittwoch der Nationalrat in Wien gefällt.

Wer im Ortsgebiet mehr als 60 km/h zu schnell fährt oder außerhalb davon mehr als 70 km/h schneller fährt als erlaubt, dem kann unter Umständen der Wagen weggenommen werden. Wenn Fahrer völlig unbelehrbar immer wieder mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien, könne nach der Beschlagnahme am Ende des Verfahrens auch die dauerhafte Abnahme und Versteigerung des Wagens erfolgen, so das Verkehrsministerium zur Gesetzesnovelle.

Falls jemand innerorts mindestens 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets 90 km/h zu schnell ist, droht dieser Schritt schon beim ersten Mal. Die Maßnahme ist ab März 2024 geplant.