Zu gefährlich: Behörde stoppt Handel mit diesen Lastenrädern

Der Verkauf von Babboe-Lastenfahrrädern ist nach Anordnung niederländischer Behörden wegen Sicherheitsmängeln gestoppt worden. „Die Sicherheit der Lastenräder ist nämlich unzureichend garantiert“, erklärte die Kontrollbehörde für Lebensmittel- und Waren, NWWA. Auch in Hamburg sind die Lastenrad-Modelle der Marke beliebt, vor allem bei Familien. Was müssen Besitzer jetzt wissen?

Das niederländische Unternehmen muss zudem die Räder von acht Modellen zurückrufen. Babboe erklärte am Freitag in Amersfoort auf Anfrage, dass man eng mit den Behörden zusammenarbeite.

Lastenrad-Rückruf: Was bedeutet das für Deutschland?

Einen expliziten Rückruf in Deutschland gibt es bislang nicht, zuständig ist dafür die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Diese teilte dem „Spiegel“ mit, dass bisher keine Informationen zum angeordneten Produktrückruf vorlägen. Eine Meldung im EU-Schnellwarnsystem werde zunächst von einem Team in der EU-Kommission geprüft und anschließend an die Mitgliedsstaaten übermittelt. Erst dann könnten die zuständigen Behörden der Bundesländer einen Rückruf anordnen. Man wolle aber die Mitteilung der niederländischen Behörden im Portal für „Gefährliche Produkte in Deutschland“ verlinken.

Das Unternehmen selbst hat allerdings vorsorglich entschieden, den Verkauf sämtlicher Babboe-Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen, schrieb es auf seiner deutschen Website. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer für Lastenfahrräder in Europa.

Niederländischer TV-Sender berichtet über gravierende Sicherheitsmängel

Der niederländische TV-Sender RTL hatte über gravierende Sicherheitsmängel berichtet. Es habe zahlreiche Meldungen gegeben, dass Fahrradrahmen ohne äußere Einwirkung brachen. Die niederländische Behörde wirft dem Unternehmen vor, die Mängel nicht gemeldet zu haben. Auch sei die Ursache der Defekte nicht ausreichend untersucht und es seien keine Maßnahmen ergriffen worden. Zurzeit werde untersucht, ob strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden sollten.

Bei den nun zurückgerufenen Rädern sei das Risiko für einen Bruch des Rahmens groß, so die Behörde. „Dies kann zu sehr schweren Verletzungen führen. Zum Beispiel, wenn beim Radeln Kinder aus der Kiste fallen. Vor allem bei starkem Verkehr.“ Die Behörde rät Kunden, Babboe-Räder vorerst nicht mehr zu benutzen.

Das sind die Modelle, die wegen großer Risiken zurückgerufen werden: Babboe City/ City-E/ City Mountain; Babboe Curve/ Curve-E/ Curve Mountain; Babboe Big/ Big-E; Babboe Dog/ Dog-E; Babboe Max-E; Babboe Mini-E/ Mini Mountain; Babboe Pro Trike/ Trike-E/ Trike XL; Babboe Carve-E/ Carve Mountain. (dpa/mp)