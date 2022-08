Zehntausende in „Chinas Hawaii“ gestrandet: Wütende Touristen verlangen Abreise

„Chinas Hawaii“ – das klingt paradiesisch. Tatsächlich wurde die Urlaubsregion Sanya jedoch für Zehntausende Touristen zum ganz und gar nicht paradiesischen Gefängnis. Sie dürfen nicht abreisen – wegen Corona.

Zehntausende Touristen sind wegen eines Corona-Ausbruchs im chinesischen Urlaubsparadies Sanya auf der Insel Hainan gestrandet, die als „Chinas Hawaii“ bekannt ist. Flüge und Bahnverbindungen wurden gestoppt, nachdem einige hundert Infektionen auf der Insel entdeckt worden waren und sich das Virus offenbar weiter ausbreitet, wie Staatsmedien am Sonntag berichteten.

Hotels bieten vergünstigte Zimmer für gestrandete Reisende

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, verfolgt China unverändert eine strikte Null-Covid-Politik und verhängt auf jeden Ausbruch weitgehende Beschränkungen. Nach Angaben des Vizebürgermeisters halten sich 80.000 Touristen in Sanya auf, von denen 30.000 in Hotels seien. Viele Chinesen unterhalten in Sanya auch eigene Ferienapartments, in denen sie vorübergehend wohnen.

Hotels hätten Preisabschläge von 50 Prozent für fest steckende Reisende angeboten, berichtete die Zeitung „Global Times2. Touristen dürften Sanya erst nach einer siebentägigen Risikoabschätzung verlassen. Der öffentliche Transport sei am Samstag eingestellt worden. Der Flughafen von Sanya hat nach Angaben des Staatsfernsehens am Sonntag alle Flüge gestrichen – am Vortag waren es 164 Maschinen.

Wütende Reisende am Flughafen: „Wir wollen nach Hause!“

In einem Video in sozialen Medien war zu sehen, wie Reisende am Flughafen „Wir wollen nach Hause!“ riefen, während sich ein Offizieller über ein Megafon mühte, ihnen zu erklären, dass sie in Hotels zurückkehren müssten.

Hainan Lockdown, the mess at Santa Airport. Authority apologized, promised free room & board, but the crowd chanted: WE WANNA GO HOME.



Nothing Is Free Without Freedom. pic.twitter.com/XJgyxDNlsK — Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) August 6, 2022

Seit Montag waren mehr als 500 Fälle auf Hainan gemeldet worden. Weitere 297 Fälle auf der Insel berichtete die Gesundheitskommission in Peking am Sonntag. Es ist der Großteil der chinaweit 337 Neuinfektionen, die am Vortag entdeckt wurden. Ferner wurden im Land 399 asymptomatische Fälle festgestellt. (mik/dpa)