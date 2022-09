Wirksam gegen BA.5? Das sagt eine Studie zu neuen Omikron-Impfstoffen

In dieser Woche werden die ersten Dosen der neuen und jetzt zugelassenen Omikron-Impfstoffe verimpft. Die Vakzine sind auf die Untervarianten BA.1 und BA.2 angepasst. Wie gut sie gegen die vorherrschende Omikron-Variante BA.5 tatsächlich wirken, ist noch fraglich. Eine Studie liefert nun erste, vorsichtige Ansätze zur Erleichterung.

Längst nicht alle Experten sind davon überzeugt, dass die neuen Impfstoffe tatsächlich auch gegen die hochansteckende, hauptsächlich grassierende Variante BA.5 wirken – und zeigten sich zu Impfstart skeptisch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält dagegen und betonte immer wieder, dass die neuen Vakzine „sehr gut“ gegen alte und neue Coronavirus-Varianten wirken. Das, was die Beantwortung der Frage so schwierig macht, sind die aktuellen Studiendaten: So fehlen schlichtweg bisher klinische Daten, die etwas über den neuen, verfügbaren Schutz aussagen können.

Neue Studie zu Omikron-Impfstoff zu Wirksamkeit bei BA.5

US-Forscher veröffentlichten im renommierten Medizin-Fachblatt „New England Journal of Medicine“ nun eine Studie, die Hinweise darauf gibt, dass die „Neuen“ auch guten Schutz vor BA.5 bieten dürften. Zunächst berichtete „t-online“. Die Studie untersuchte das jüngere Infektionsgeschehen in Portugal. Hier hatte sich BA.5 in Europa zuerst verbreitet.

Ergebnis: So erkrankten nur wenige Menschen an BA.5, die sich in der ersten Omikron-Welle bereits mit BA.1. oder BA.2 infiziert hatten. Insgesamt waren sie offenbar viermal besser geschützt. Und: Die Auswertung zeigte zudem, dass sich mehr Menschen mit BA.5 ansteckten, die zuvor noch keine Infektion mit BA.1 und BA.2 durchgemacht haben. Außerdem waren Geimpfte, die bereits mit Delta, Alpha oder dem Wildtyp infiziert waren ebenfalls gut vor BA.5 geschützt. Schlussfolgerungen lassen sich deswegen schließen, weil das Immunsystem beim Impfen wie bei einer echten Infektion reagiert – und Immunität schafft. (alp)