Wie im Film: Mann hält Flugzeug auf – aus Liebe

Es waren Szenen wie aus einem Hollywood-Liebesstreifen: Ein Flugzeug auf dem Weg nach Madrid stand bereits mit laufenden Triebwerken auf der Startbahn des Flughafens in Turin, als ein Passagier plötzlich für ordentlich Tumult sorgte.

Die Freundin des Mannes hatte ihn kurz vor dem Abflug noch auf dem Handy erreicht – mit einer Bitte: „Geh nicht, bleib bei mir in Turin.“ Doch der Anruf kam reichlich spät: Das Flugzeug der Gesellschaft Iberia war bereits auf dem Weg zum Rollfeld des Flughafens in Turin. Um 12 Uhr sollte es in Richtung Madrid gehen, die Ankunft war für 14.20 Uhr geplant.

Verliebter Passagier springt kurz vor Flugstart von Sitz auf

Doch der junge Mann war nicht aufzuhalten, wie die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet. „Haltet alles an, ich muss aussteigen, ich muss aussteigen“, rief der Mann durch das Flugzeug, sprang von seinem Sitz auf und ging auf die Flugbegleiter zu. Diese waren schon mit der Sicherheitseinweisung der restlichen Passagiere beschäftigt und sichtlich überrascht über den plötzlichen Aufstand des Mannes.

Zunächst soll es noch zu einem Streit zwischen dem Mann und der Flugzeugbesatzung gekommen sein, berichten Augenzeugen. Doch wie in jeder filmreifen Romanze gibt es auch in dieser Geschichte ein Happy End: So drehte die Maschine tatsächlich zum Terminal um und der Mann konnte von Bord gehen. Eine Geldstrafe erwartet den Passagier nicht, da es ein Fluggastrecht sei, die Maschine verlassen zu dürfen, bevor das Flugzeug abhebt, wie der Flughafen gegenüber der Zeitung erklärte. Durch den kurzen Aufstand landete das Flugzeug allerdings erst eine Stunde später, um 15.20 Uhr, in der spanischen Hauptstadt. (mwi)