1954 in Hamburg, Kurt Sieveking ist Bürgermeister, die Werften dürfen wieder große Schiffe bauen, die Stadt erlebt die Anfänge des Wirtschaftswunders – da tritt in der Flottbeker Kirche ein junges Paar vor den Altar: Waltraut und Wilhelm Schneider. 70 Jahre später feiern die beiden Hand in Hand die Gnadenhochzeit. Wie schafft man das, nach so vielen Jahrzehnten noch so lieb zu einander zu sein?