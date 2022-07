Wetterdienst warnt: Deutschland droht Dürre-Sommer

Die beliebten Urlaubsländer Südeuropas leiden derzeit unter extremer Hitze und Trockenheit – so schlimm wie seit Jahrzehnten nicht. Und auch in Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD): Die nächsten Wochen werden extrem trocken.

Auch in diesem Jahr droht Deutschland ein neuer Dürre-Sommer – zwischen Ende Juli und Ende August sagen die aktuellen Prognosen des DWD extrem trockene Wochen voraus. Zugleich droht in Teilen des Landes erneute Hitze mit teilweise bis zu 39 Grad. Besonders trocken dürfte es im Westen werden.

Für Köln errechnen die Experten bis zum 15. August nur etwa fünf Regentage. Die Niederschlagsmenge bleibt eher gering. Etwas besser sieht der Trend für Berlin aus – dort gibt es bei weniger Regentagen immerhin etwas mehr Niederschlag.

DWD warnt: Deutschland droht Dürre-Sommer

In einer Klimastudie geht der DWD davon aus, dass trockene Sommer, aber auch Niederschlagsmangel im Winter künftig das Wetterbild in Teilen von Europa prägen. Langfristig nehmen je nach Ausmaß der zukünftigen globalen Erwärmung die Niederschläge im Mittelmeerraum ab, hieß es in der Studie. Im Sommer bestehe die Gefahr verstärkter Trockenheit auch in Mittel- und vor allem Westeuropa.

Zur Entwicklung erklärten die DWD-Klimatologen, seit dem Frühjahr sei in Europa eine ausgedehnte Trockenheit mit zum Teil bedeutenden Auswirkungen auf die Wasserstände und die Landwirtschaft sowie Einschränkungen bei der Wassernutzung verzeichnet worden. Einige Teile Europas, darunter Norditalien, waren auch im Winter trocken. In der zentralen Mittelmeerregion war das Frühjahr das vierttrockenste seit 1901, in Deutschland waren fast alle Frühjahre seit 2009 zu trocken. (alp/dpa)