Wer sich impfen lässt, fliegt: Chef droht Mitarbeitern bei Corona-Impfung mit Kündigung

Lengerich –

Die Empörung in den Sozialen Netzwerken ist groß: Ein Dachdecker aus Nordrhein-Westfalen kündigte in einem Post auf Facebook an, seine Angestellten zu entlassen, sollten sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Später entschied er sich für einen halbherzigen Rückzug – und verbreitete neue Corona-Schwurbeleien.

Der Geschäftsführer der „Mentrup Bedachung & Holzbau GmbH“, Uwe Mentrup, schrieb in seinem Facebook-Post: „Sollte sich ein Mitarbeiter unseres Unternehmen impfen lassen, wird umgehend die fristlose Kündigung ausgesprochen!“ Seine Begründung: „Wer sich mit unzuverlässigen Impfstoffen, von vielen Experten in der Welt mahnend angeprangert, injizieren lässt, gefährdet die Stabilität unserer Prozesse im Unternehmen!“

Chef droht Angestelltem im Falle einer Corona-Impfung mit Kündigung

Wer das nicht verstehe, solle sich nach einem anderen Job umsehen, heißt es weiter. Uwe Mentrup sieht die Krise anscheinend nicht in der Pandemie, sondern in der Wirtschaft: „Wir haben gemeinsam die Aufgabe, unser Unternehmen, die Familien, auch die unserer Mitarbeiter, stabil durch die Wirtschaftskrise zu führen.“

Die Ausführungen des Dachdeckers sorgten in den Sozialen Netzwerken für massive Kritik. Etliche Nutzer hinterließen empörte oder wütende Kommentare unter dem Post. Mentrup löschte den Beitrag letztendlich, doch es kursieren nach wie vor etliche Screenshots.

Auch der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun teilte den Post auf Twitter und verwies darauf, dass eine solche Kündigung nicht möglich sei. Der Beitrag des Anwalts fand bereits viel Beachtung.

Dachdecker löscht Post und veröffentlicht weiteren

Der Impfgegner Mentrup bemühte sich derweil um einen halbherzigen Rückzug. In einem Post vom vergangenen Samstag schrieb er, dass er seinen Mitarbeitern die Impfung weder untersagt noch vorgeschrieben habe. „Das werde ich auch in Zukunft nicht machen, da dieses mir in keinster Weise zustehen würde“.

Weiter schrieb er, dass „diese Aktion“ mit den Angestellten abgesprochen sei – den Zweck dahinter erklärte Mentrup jedoch nicht. Vielmehr schwurbelte er weiter: „Niemand von den Hatern hier hat sich bisher noch niemals zu den geplanten Zwangsimpfungen bei dem Pflegepersonal kritisch geäußert, was ich wirklich bedenklich finde!“

Keine Corona-Impfpflicht vonseiten der Regierung

Klar ist: Besser als der letzte Post dürfte auch dieser nicht ankommen. Generell gilt: Laut dem Infektionsschutzgesetz können sich Arbeitnehmer mit Blick auf die Impfung frei entscheiden.

Eine gesetzliche Impfpflicht für Corona ist vonseiten der Regierung nicht in Planung. Wie Betriebe sich zur Impfung verhalten sollen, ist noch umstritten. (vd)