Wenige Unternehmen wissen wirklich, was ihre Beschäftigten können

Kein Unternehmenserfolg ohne kompetente Mitarbeiter: Eine aktuelle Studie zeigte nun jedoch, wie schlecht Unternehmen die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter wirklich kennen. Unternehmen überlegen nun: Was muss sich ändern und wie sollte mit Beschäftigten umgegangen werden?

In einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung „Mercer“ gaben nur zwölf Prozent der befragten Firmen an, die „Skills“ ihrer Mitarbeitenden zu kennen. Demnach können 88 Prozent nur schlecht einschätzen, über welche Kompetenzen das Unternehmen bereits verfügt und welche weiter ausgebaut oder gar von außerhalb beschafft werden müssen.

Dennoch waren sich rund 60 Prozent der Befragten einig, dass eine „skill-basierte“ Organisation der Weg zum Erfolg ist. Dieses Konzept setzt voraus, die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu erkennen und sie so zu nutzen und zu fördern, dass ein größtmöglicher Erfolg für das Unternehmen entsteht.

Nur wenige Unternehmen kennen die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter

Genau in diesem Punkt sehen die meisten Befragten im deutschsprachigen Raum Verbesserungsmöglichkeiten für 2023: So setzen 52 Prozent ihren Schwerpunkt auf eine verbesserte „skill-basierte“ Unternehmensorganisation. Auch an der Verbesserung des Arbeitsklimas und des Unternehmensrufs soll gearbeitet werden.

Michael Eger von „Mercer Central Europe“ legt zudem nahe, die Arbeitsverteilung und Vergütung für Beschäftigte aufgrund der hohen Inflation zu überdenken.

„Mercer“ befragte für die „Global Talent Trends 2022/2023“-Studie Ende 2022 weltweit 2474 Personalverantwortliche unterschiedlicher Unternehmenskategorien und Branchen. Im deutschsprachigen Raum nahmen 105 Personalverantwortliche an der Studie teil. (mwi)