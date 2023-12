Weil er sie nervte: Teenager lauern Mann auf und töten ihn

In angetrunkenem Zustand nervte ein junger Mann in London drei Jugendliche bei einer Busfahrt – aus Rache lauerten die Teenager dem 21-Jährigen auf und töteten ihn. Dafür verurteilte der Strafgerichtshof Old Bailey sie am Freitag zu langen Haftstrafen. Richter John Hillen sagte, das Motiv sei – „so unglaublich es auch scheint“ – gewesen, dass sich die Jugendlichen über das rüpelhafte Verhalten des Opfers geärgert hätten.

Der 21-Jährige war im November 2022 im Südosten der britischen Hauptstadt mit einem Freund etwas trinken gewesen, als er in einem Bus auf die heute 15, 17 und 18 Jahre alten Angeklagten traf. Die Jugendlichen stiegen bald nach dem Mann aus, holten sich Waffen und kehrten zu einem Schnellimbiss zurück, in den der 21-Jährige gegangen war.

London: Teenager lauern Mann auf und töten ihn

Als er heraustrat, schwang der 18-Jährige eine Motorradkette nach ihm, aber verfehlte ihn. Der 15-Jährige warf eine Flasche, schließlich stach der 17-Jährige ihm ein Messer in die Brust.

Das könnte Sie auch interessieren: Früher als geplant: Elbchaussee ist wieder frei – aber es gibt ein Problem

Die Angeklagten gaben an, sie hätten sich lediglich verteidigt – dem folgte das Gericht nicht. Es verurteilte die beiden Älteren wegen Mordes zu lebenslanger Haft, wobei der 17-Jährige mindestens 15 Jahre im Gefängnis verbringen muss, bevor er freigelassen werden kann, der 18-Jährige 14 Jahre. Der jüngste Täter wurde wegen Totschlags zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. (dpa)