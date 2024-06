Wegen Genickbruch-Entscheidung: US-Star prangert deutsche Stadt an

Notwendige Maßnahme oder schlichtweg Tierquälerei? Im Juni entschied ein Bürgerbegehren in Limburg an der Lahn darüber, wie zukünftig gegen die Überpopulation der geschätzt 700 Stadttauben vorgegangen werden soll. Die Entscheidung löste großes Entrüsten unter Tierschützern aus – und sogar der US-amerikanische TV-Star Stephen Colbert schaltete sich nun ein.

Sie vermehren sich in enormen Tempo und verschmutzen mit ihrem Kot Gebäude und Plätze: Die Überpopulation von Stadttauben ist in vielen deutschen Städten ein großes Thema. Die Limburger Stadtverordnung hatte sich daher im November 2023 für das Töten eines Teils der Stadttauben per Genickbruch ausgesprochen. Im Juni diesen Jahres wurde der Beschluss durch eine knappe Mehrheit (53,5 Prozent) der Limburger in einem Bürgerentscheid bestätigt.

Stephen Colbert entsetzt über Taubentötung durch Genickbruch

Gerade unter Tierschützern sorgte die Entscheidung für große Empörung. Und jetzt scheint es, als hätte es die Debatte um die Limburger Stadttauben auch über den Atlantik in die USA geschafft, wie der „SHZ“ zuerst berichtet. Denn dort berichtete auch der bekannte TV-Host Stephen Colbert in seiner Show von Limburgs Plänen und fragte entschieden: „Hey Deutschland, geht’s euch gut?“.

Der US-amerikanische TV-Star Stephen Colbert picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell Der US-amerikanische TV-Star Stephen Colbert

Die Tötung der Stadttauben in Limburg soll durch einen Falkner geschehen. Dieser werde die Tiere fangen, sie per Stockschlag auf den Kopf betäuben und anschließend per Genickbruch töten. „Das klingt nach einem wirklich aufwendigen und gewalttätigen Prozess“, meint Colbert und hinterfragt auch die Rolle des Falkners, welcher das Limburger Stadtparlament bei ihrer Entscheidung beriet – „Er hatte mal selbst Vögel!“, so Colbert entsetzt.

Sofern die Rechtmäßigkeit des Vorhabens geprüft und bestätigt wurde, plant die Stadt Limburg, den Falkner zwei Jahre lang mit der Taubentötung zu beauftragen. Danach erhofft man sich, dass die Population so weit reduziert ist, dass andere Methoden eine erneute Überpopulation vermeiden können. (mwi)