Warum Nudeln jetzt richtig teuer werden könnten

Pasta-Liebhaber aufgepasst! Die Nudelpreise könnten künftig wohl kräftig steigen. Was dahintersteckt.

Enormer Preisanstieg bei Nudeln erwartet! Der Grund: Die Hartweizenpreise hätten in Europa innerhalb kürzester Zeit um mehr als 20 Prozent zugelegt, berichtet das Portal „Agrarheute.com”. Demnach liegt der Preisanstieg an schlechten Ernten: In Europa gab es schlechtes bis durchwachsenes Wetter und in Kanada – dem größten Exporteur – Dürre.

Nudelpreise: Hartweizenproduktion fällt wohl besonders niedrig aus

Der International Grains Council erwartet dem Bericht nach, dass die weltweite Hartweizenproduktion für 2023/24 sogar auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren sein wird. In Bologna in Italien koste eine Tonne Hartweizen derzeit 412 Euro – 70 Euro beziehungsweise 20 Prozent mehr als noch im Juli.

Das könnte Sie auch interessieren: 733 Euro für ein Bett: Stadt verlangt Mega-Miete für Unterkünfte

Es sei zu erwarten, dass dieser Preisanstieg an die Kunden weitergegeben werde. Im Einzelhandel zeigt sich schon, dass der Preis für Nudeln aus Hartweizen in diesem Jahr bereits um rund zwölf Prozent in Europa und um acht Prozent in den USA gestiegen ist – berichtet „Agrarheute” unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Nielsen. Es wird erwartet, dass der Trend sich fortsetzt. (mp)