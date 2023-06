Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rammstein äußert sich

Stellungnahme von Rammstein: Auf Instagram hat sich die Band zu den schwerwiegenden Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann (60) geäußert. Zahlreiche Frauen hatten von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen berichtet.

„Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst“, heißt es zu Beginn in dem Text, den die Band am Samstag auf ihrem Instagram-Kanal an ihre Fans richtete.

„Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge“, heißt es weiter. Zu den konkreten Vorwürfe nimmt die Band in dem Schreiben keine Stellung – sondern bittet ihre Fans: „Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.“

Rammstein äußert sich auf Instagram zu Vorwürfen

Der öffentliche Druck auf die Band und vor allem Frontmann Till Lindemann war immens geworden, zuletzt hatte bereits der Verlag Kiepenheuer & Witsch die Zusammenarbeit beendet. Ein weiblicher Rammstein-Fan hatte die Lawine vergangene Woche ins Rollen gebracht und behauptet, bei einem Konzert in Vilnius unter Drogen gesetzt worden zu sein. Daraufhin äußerten sich immer mehr Frauen, die angaben, auf Partys rund um die Konzerte der Band heimlich unter Drogen gesetzt worden sein.

Manchen von ihnen soll sich Lindemann in diesem Zustand sexuell übergriffig verhalten haben. In Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) war die Rede von „einem ausgefeilten System“, mit dem die Frauen rekrutiert worden sein sollen. Die Band hatte die Vorwürfe in einer ersten kurzen Stellungnahme entschieden zurückgewiesen.

Rammstein ist derzeit auf Tour. Ab Mittwoch steht die Band an vier aneinanderfolgenden Tagen in München auf der Bühne, die Aufritte sind ausverkauft. (alp)