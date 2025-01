Vor fremder Wohnung: Betrunkener schläft im Schuhschrank – Frau alarmiert Polizei

Eine Frau aus Ehingen (Baden-Württemberg) alarmierte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei. Ein betrunkener Mann hatte sich Zugang zu ihrem Treppenhaus verschafft. Als die Beamten vor Ort eintrafen, schlief der 57-Jährige bereits – im Schuhschrank.

Als die Frau in der Nacht den Notruf wählte, sei sie „überfordert und definitiv sehr verwundert“ gewesen, so die Polizei. Denn: Ein fremder Mann war in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hämmerte dann vehement gegen ihre Wohnungstür.

Ehingen: Mann schläft tief und fest im Treppenhaus

Als die Streife kurze Zeit später ankam, schlief der Mann tief und fest. Er lag mit dem Kopf in einem Schuhschrank. Die Schuhe nutzte er als Kissen, was laut Polizei alles andere als bequem aussah. Trotzdem gelang es erst nach mehreren Versuchen, den alkoholisierten Mann zu wecken.

Den Beamten erklärte er, er habe nur eine Bleibe für die Nacht gesucht. Kurze Zeit später konnte er in einem Taxi in sein Zuhause nach Griesingen gebracht werden. (mp)