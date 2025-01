Neun Polizisten und ein Feuerwehrmann wurden bei Krawallen in der Silvesternacht in Steilshoop verletzt. Ursprünglich glaubte man, dass sich die tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden im Internet verabredet hätten. Eine Anfrage an den Senat von Bezirkspolitiker Sandro Kappe (CDU) ergab nun ein ganz anderes Bild.