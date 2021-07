Vor der Küste: Gewaltige Explosion nahe Erdgasfeld

Nahe einem Erdgas-Feld im Kaspischen Meer vor der Küste Aserbaidschans hat es eine riesige Explosion gegeben.

Videos des Vorfalls am Sonntagabend zeigen, wie eine riesige Flamme aus dem Meer emporsteigt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Aserbaidschan: Gewaltige Explosion nahe Erdgasfeld

Das Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen erklärte am späten Sonntagabend: „Nach der aktuellen Analyse von Experten wurde die Explosion durch einen Vulkanausbruch verursacht“. Spezialisten des Ministeriums und das Zentrum für Seismologie in Aserbaidschan untersuchen derzeit aber noch die Explosion, berichtet die „Bild“.

Der staatliche Energiekonzern Socar sprach zunächst von einem „Schlammvulkan“, der unter dem Meer ausgebrochen sei – wie dadurch das gewaltige Feuer entstehen konnte, erklärte der Konzern nicht. Kurz darauf wurde die Passage aus dem ersten Statement entfernt. Später twitterte Socar: „Es gab keine Unfälle auf Offshore-Plattformen und Industrieanlagen unter der direkten Kontrolle von Socar und die Arbeit wird normal fortgesetzt.“

Das „Komitee zum Schutz der Rechte von Ölarbeitern“ in Aserbaidschan sprach dagegen davon, dass das Feuer an einer alten Explorationsstelle in dem Gasfeld ausgebrochen sei.

Im Kaspischen Meer liegen die wichtigsten Gasfördergebiete Aserbaidschans. Ein Großteil des Gases wird nach Europa exportiert. (vd)