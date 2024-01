Völlig verrückt! RTL überträgt Elchwanderung – live und in Echtzeit

Die Elche sind los: RTL+ zeigt im Frühjahr einen zweiwöchigen Nonstop-Livestream der Elchwanderung in Schweden. Auch im linearen Fernsehen soll das Entschleunigungs-Spektakel auftauchen. Warum das „Slow TV“-Ereignis Menschen auf der ganzen Welt begeistert.

Schon seit einigen Jahren ist die Elchwanderung in Schweden ein Fernsehereignis und hat mittlerweile einen gewissen Kultstatus erlangt. Im Frühjahr begeben sich Hunderte Elche von der Küste ins Landesinnere, um saftige Sommerweiden zu erreichen und überqueren dabei den Ångermanälven, den größten Fluss des Landes. Im letzten Jahr wurden mehr als 30 Kameras installiert, um diese Wanderung festzuhalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (SVT) in Schweden überträgt das Naturspektakel für mindestens zwei Wochen ununterbrochen live. Im Internet hat das Slow-TV-Ereignis in den vergangenen Jahren auch international zahlreiche Fans gewonnen.

RTL zeigt Elchwanderung: „Das Kaminfeuer der anderen Art“

Auch die Finnen sind vor einigen Jahren auf den Elch gekommen – kein Wunder also, dass sich Deutschland diesem kuriosen Projekt anschließt. Im kommenden Frühjahr plant der Streamingdienst von RTL Deutschland, die Elchwanderung für mindestens zwei Wochen rund um die Uhr live zu übertragen.

Zusätzlich sind themenbezogene Sondersendungen geplant, die das Ereignis näher beleuchten. Innerhalb des laufenden RTL-Programms sollen die „Punkt“-Sendungen genutzt werden, um das Naturspektakel zu präsentieren, inklusive Live-Schaltungen, möglicherweise sogar in den Werbepausen des RTL-Programms. Die Wissenschaftsmarke „Geo“ soll ebenfalls genutzt werden, um das Ereignis weiter zu vertiefen.

„Die Menschen suchen in hektischen Zeiten gerade auch beim Streaming nach Entspannung“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de. „Mit der Elchwanderung hat RTL+ das perfekte Alternativangebot, das Kaminfeuer der anderen Art.“

Wann man den Elchen beim Wandern zusehen kann, ist aber noch nicht bekannt – das hängt nämlich vom Wetter der kommenden Wochen ab. Bis dahin dürfen sich Fans der kuriosen Unterhaltung aber auf ein anderes sehr spezielles Live-Ereignis von RTL freuen: Nach einjähriger Pause erscheint zu Ostern wieder „Die Passion“, diesmal aus Kassel.