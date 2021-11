Die Corona-Pandemie in Sachsen ist in Teilen außer Kontrolle. Im Erzgebirgskreis liegt die Inzidenz in astronomischer Höhe – viele Menschen lassen sich nicht impfen. Andere verlieren durch Corona alles, was ihnen etwas bedeutet. Zu ihnen gehört eine ältere Frau, die unter Tränen vom Tod ihres Mannes und der Trennung von ihren Enkeln berichtet.

In Sachsen sind die Corona-Zahlen derzeit deutschlandweit am höchsten. Im Erzgebirgskreis liegt die Inzidenz inzwischen über 2000 – gleichzeitig ist die Impfquote dort eine der niedrigsten im ganzen Land. Ein Video, das der MDR-Journalist Sven Knobloch und die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann auf Twitter geteilt haben, macht die verheerende Situation vor Ort deutlich.

Sachsen: Ältere Frau bricht vor Kamera in Tränen aus

In der Aufnahme berichtet eine ältere Frau von der derzeitigen Situation. „Natürlich bin ich doppelt geimpft, ich warte auf meine Boosterimpfung“, sagt sie. Dann bricht es aus ihr heraus: „Mein Mann ist an Corona gestorben, ich war im Krankenhaus und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass sie aus der Schule was nach Hause bringen.“ Vor Verzweiflung beginnt sie zu weinen: „Und ich fahre jetzt auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Und wenn im Sommer schon was gemacht worden wäre, dann wäre das alles nur halb so schlimm.“ Ihr Leben sei nun ein Scherbenhaufen.

Das Mitgefühl und die Anteilnahme der Twitter-Nutzer unter dem Video ist groß. Einer schreibt: „Die arme ältere Dame. So geht es z.Zt. leider unfassbar vielen Menschen. Das muss man sich klar machen! Musste kämpfen, um meine Tränen zurück zu halten.“

Ein anderer schreibt: „Es sind eben NICHT einfach nur Zahlen! Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal.“ Zu dem Mitgefühl mischt sich bei einigen auch die Wut: „Die Frau tut mir leid. Aber schuld daran sind die unsozialen Vollidioten, die meinen es betrifft sie nicht und denen das Leid der anderen völlig egal ist. Beschämend“.