Verurteilter Ex-Rockstar im Knast niedergestochen: Lebensgefahr

Der Ex-Rockstar Ian Watkins (46) ist einem Bericht der britischen „Mirror“ zufolge im Gefängnis von drei Haftgenossen schwer verletzt worden und soll sich in einem kritischen Zustand befinden. Watkins sitzt wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs.

Der Vorfall soll dem Bericht zufolge am Samstagmorgen um kurz nach 9 Uhr passiert sein. Drei Mithäftlinge sollen den wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Musiker in ihre Gewalt gebracht haben. Watkins soll Stichwunden davongetragen haben und geschlagen worden sein, bis ihn das Gefängnispersonal sechs Stunden später befreite. Eine Quelle sagte dem „Mirror“, Watkins befinde sich in einem lebensgefährlichen Zustand. „Falls er überlegt, hat er großes Glück“.

Watkins: Er gestand Vergewaltigung von Kindern

Die Polizei bestätigte dem „Mirror”, dass sie einen Vorfall in dem Gefängnis bei Wakefield südlich der Stadt Leeds am Samstag untersuche, kommentierte ihn aber nicht.

Der heute 46-Jährige war 2013 wegen sexuellen Missbrauchs zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, sich an Kindern vergangen zu haben und versucht zu haben, ein Baby zu vergewaltigen. Auch teils selbst aufgenommenes kinderpornografisches Videomaterial wurde gefunden. Vor Gericht wurde Watkins als „bekennend und entschlossen pädophil“ bezeichnet. Er soll keinerlei Reue gezeigt haben und wurde vom Richter als Gefahr für die Öffentlichkeit eingeschätzt.

Zuvor hatte er mit der walisischen Rockband „Lost Prophets“ im Jahr 2006 Platz eins der britischen Charts belegt. Nach den Vorwürfen gegen Watkins löste sich die Band auf. (ncd)