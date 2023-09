Versuchter Brandanschlag auf geplantes Flüchtlingsheim

Unbekannte haben in der Nacht versucht, ein geplantes Flüchtlingsheim in Dresden in Brand zu setzen. Jetzt ermitteln die Terrorismus- und Extremismus-Expert:innen der Polizei.

Die Täter:innen schütteten eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade der ehemaligen Schule, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend legten sie eine Trasse bis zum Zaun und entzündeten die Flüssigkeit.

Dresden: Brandanschlag auf geplantes Flüchtlingsheim scheitert

Das Feuer erlosch den Angaben zufolge aber, bevor es das Gebäude erreichte. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen ermittelt.

Die Polizei sucht Zeug:innen. Die Schule steht den Angaben zufolge aktuell noch leer. (dpa/mp)