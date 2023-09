Hamburg: Mann stürzt in die Elbe – und hat Riesenglück

Am Freitag Abend ist es in Steinwerder zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Auch Taucher und ein Notarzt waren vor Ort. Am Fähranleger war ein Mann in die Elbe gefallen. Ein Passant rettete ihn.

Gegen 23.25 Uhr ging ein Notruf vom Fähranleger Steinwerder an der Hermann-Blohm-Straße ein: Der Anrufer hatte Hilferufe gehört. Nachdem er den Notruf abgesetzt hatte, machte er sich auf die Suche nach der Ursache, so die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage.

Hamburg-Steinwerder: Passant rettet Mann aus Elbe

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte habe der Passant einen Mann in der Elbe entdeckt und ihn an Land gezogen. Sanitäter und Notarzt versorgten den unterkühlten 40-Jährigen.

Danach kam er in eine Klinik. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.