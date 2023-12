Verdacht auf Menschenhandel: Flieger aus Emiraten in Frankreich festgehalten

Wegen des Verdachts auf Menschenhandel ist ein Flugzeug mit 303 Passagieren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Frankreich festgehalten worden. Die französische Polizei nahm zwei Menschen in Gewahrsam.

Weil sich an Bord Opfer von Menschenhandel befinden könnten, ist ein Flugzeug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Frankreich festgehalten worden. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitag mitteilte, war zuvor ein anonymer Hinweis auf eine ebensolche Maschine eingegangen – mit Indern an Bord und wohl mit Ziel Nicaragua. Der Flieger hatte am Donnerstag eigentlich nur einen Zwischenstopp zum Tanken an dem französischen Flughafen Vatry, etwa auf halber Strecke zwischen Paris und Nancy, einlegen sollen.

Flugzeug wird nach anonymen Hinweis in Vatry gestoppt

Die französischen Behörden überprüften die Identität der 303 Passagiere sowie des Bordpersonals, um zu schauen, ob der Verdacht des bandenmäßigen Menschenhandels sich erhärtet. Zwei Menschen kamen für Befragungen in Polizeigewahrsam. Die Ermittler wollen prüfen, ob sie eine andere Rolle als die anderen Passagiere an Bord hatten und mit welchem Ziel und zu welchen Bedingungen sie in der Maschine saßen, wie die Staatsanwaltschaft Paris mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Traumschiff der Lüfte startet bald regelmäßig ab Hamburg

Einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ zufolge kam die Maschine aus Fudschaira. Die Passagiere seien in Vatry in die Flughafenhalle gebracht worden, wo auch Betten für sie bereitstünden. Dem Sender France Info zufolge brachte eine rumänische Fluggesellschaft die Menschen nach Frankreich. (dpa/mp)