Unwetter in Spanien: So reagieren Reiseveranstalter

Die schweren Unwetter in Spanien haben in vielen Regionen ein Bild der Verwüstung hinterlassen – auch in Regionen, die bei deutschen Urlaubern beliebt sind. Müssen sich Reisende nun Sorgen machen?

Der Reiseveranstalter Dertour reagiert auf die Unwetter in Spanien. Bei dem Unternehmen können Reisen in die besonders betroffene Region Valencia bis zum 15. November kostenlos storniert oder umgebucht werden, wie die Leiterin für Sicherheits- und Krisenmanagement des Unternehmens, Melanie Gerhardt, sagte. Im Flugverkehr sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen, doch für Pauschalreisende sei umfassend gesorgt.

Dertour: Gäste sind alle wohlauf

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind Pauschalreisende aber kaum noch vor Ort. Die Saison sei dort zu Ende und auch die Herbstferien sind in vielen Bundesländern vorbei oder in der letzten Woche. Mit Blick auf deutsche Urlauber gebe es keine größeren Probleme.

„Wir behalten die Buchungen und die Entwicklung der Wetterlage aufmerksam im Blick“, sagte Dertour-Expertin Gerhardt. In Andalusien normalisiere sich die Lage zusehends, am Flughafen Jerez gebe es keine Einschränkungen mehr und Golfplätze seien teilweise wieder bespielbar. „Unsere Gäste werden engmaschig von uns betreut und sind alle wohlauf.“

Der weltgrößte Reisekonzern Tui sieht sich von Unwettern kaum betroffen. Die zum Teil verwüsteten Regionen würden derzeit eher von Individualreisenden besucht, sagte ein Sprecher. (dpa/mp)