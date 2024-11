Im Dänemark-Urlaub muss das Meer vor der Haustür sein. Perfekt, wenn dann noch eine sehenswerte Stadt wie Aalborg in der Nähe ist. In Nordjütland im Norden Dänemarks liegen einsame Strände, 7000 Jahre alte Urwälder und moderne Architektur nur eine halbe Stunde voneinander entfernt. Wer hier Ferien macht, weiß, warum in Dänemark die glücklichsten Menschen der Welt leben.