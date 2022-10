Unglück auf Mallorca: Deutscher legt sich auf Autobahn und stirbt

Ein 20-jähriger Deutscher ist auf einer Autobahn beim Ballermann auf Mallorca von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Wie die Polizei der dpa am Sonntag bestätigte, habe der Urlauber am Samstagabend aus unbekannter Ursache auf der an dieser Stelle unbeleuchteten Autobahn gelegen. Dort sei er von einem Richtung Palma fahrenden Auto überrollt worden.

Mallorca: Deutscher (20) von Auto überrollt – tot

Der Fahrer wählte den Notruf, aber das Rettungsteam konnte nur noch den Tod des Deutschen feststellen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer sei negativ ausgefallen.

Die Polizei schloss nicht aus, dass der junge Deutsche nach einer Party an der etwa 1,5 Kilometer entfernten Partymeile Ballermann betrunken gewesen sein könnte und sich eventuell verlaufen hatte. Medienberichten, der Urlauber sei angefahren worden, als er versucht habe, die Autobahn zu überqueren, widersprach die Polizei.

Das Ergebnis eines Alkoholtests bei dem Opfer lag zunächst nicht vor. Woher in Deutschland der junge Mann stammte, wurde nicht mitgeteilt. (dpa/mp)