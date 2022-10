„Wie eine wahrhaftige Hinrichtung“: Gewalt zwischen Rapper-Gangs eskaliert

Ein Gewaltausbruch zwischen zwei rivalisierenden Banden der Mailänder Hip-Hop-Szene sorgt für Aufruhr Italien. Elf Personen kämpften, prügelten aufeinander ein und schossen sogar. Mit darin verwickelt: eine Pornodarstellerin.

Am Samstag berichteten die großen Zeitungen über eine Schlägerei Anfang Juli zwischen Mitgliedern dieser als Baby Gangs bezeichneten Gruppen. Elf mutmaßliche Schläger, darunter zwei bekannte Hip-Hopper des Genres Trap, wurden festgenommen. Sie müssen sich für die Szenen aus der Nacht vom 2. auf den 3. Juli in einer bekannten Gegend des Mailänder Nachtlebens wegen Körperverletzung, Raub und unerlaubtem Waffenbesitz verantworten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mailand: Mehrere Menschen prügeln aufeinander ein

Auf einem von den Behörden veröffentlichten Video war zu sehen, wie mehrere Menschen miteinander rangelten, sich zu Boden rissen und aufeinander einprügelten. Einer schlug auch mit einer Krücke zu. Der Polizei zufolge kämpften elf Personen der Gang Piazza Prealpi, von denen zwei minderjährig waren, gegen zwei von der rivalisierenden Seite, die sich zum Trapper Baby Touchè zählen.

Die Schlägerei habe „wie eine wahrhafte Hinrichtung“ geendet, hieß es in der Mitteilung weiter. Die zwei Rivalen wurden demnach mit Schusswaffen am Bein verletzt und ausgeraubt. Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Racheakt für eine Tat aus dem Juni, in die auch eine Pornodarstellerin verwickelt gewesen sein soll. Sie soll den Rivalen ihres Ex-Freundes – einem Rapper der Piazza-Prealpi-Gang – Informationen über dessen Aufenthaltsort verraten haben.

Minderjährige Männer: Das sind die Baby Gangs in Italien

Die sogenannten Baby Gangs gibt es in ganz Italien. Diese kriminellen Banden bestehen meist aus minderjährigen Männern, wie es in einer Studie des Innenministeriums heißt. Sie begehen demnach überwiegend Gewaltdelikte. Einige Gruppen seien auch im Drogengeschäft tätig. Die Baby Gangs sind in Italien ein derart großes Thema, dass die rechte Parteien-Koalition, die die zurückliegende Parlamentswahl am 25. September für sich entschied, den Kampf gegen die Gangs zuvor in ihr Programm aufgenommen hatte. (dpa/mp)