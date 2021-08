Ungewöhnliche Ladung: Polizei stoppt Pkw mit riesiger Palme an Bord

Saarlouis –

Da staunten die Polizisten nicht schlecht: In Saarlouis haben die Beamten am Sonnabend einen Autofahrer mit einer ungewöhnlichen Ladung an Bord gestoppt. Aus dem Schiebedach seines Wagens ragte eine gigantische Palme in den Himmel!

Wie die Polizei mitteilte, war einer Streife der ungewöhnliche Transport am Samstagmorgen aufgefallen. Aus dem Dach des Pkw habe der Stamm und die Krone einer riesigen Palme geragt. Insgesamt habe der Baum eine Höhe von mehr als vier Metern gehabt.

Saarlouis: Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Damit habe der Wagen des Mannes die zulässige Fahrzeughöhe überschritten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein.

Der Fahrer durfte anschließend weiterfahren – nachdem er einen größeren Lieferwagen besorgt hatte. Die Palme fand darin liegend Platz. (ng)