Unfassbare Summe! Glückspilz knackt milliardenschweren Lotto-Jackpot

1.660.000.000 Euro: Diese Summe ist kaum zu fassen – landet aber bald auf dem Konto eines glücklichen Lotto-Gewinners oder einer glücklichen Lotto-Gewinnerin in den USA. Nunja, fast: Steuern gehen vorher noch ab – und die oder der Glückliche muss sich auf einen besonderen Auszahlungsmodus einlassen.

Der Jackpot in Höhe von 1,76 Milliarden Dollar (entspricht etwa 1,66 Milliarden Euro) wurde im Bundesstaat Kalifornien geknackt. Wie der Betreiber der Lotterie Powerball mitteilt, hatte die oder der Gewinner:in auf dem Spielschein die Zahlen 22, 24, 40, 52, 64 sowie die Zusatzzahl 10 angekreuzt.

Es sei der bislang zweithöchste Gewinn in der US-Lotto-Geschichte. Der größte Jackpot bisher war im November 2022 ebenfalls in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar.

Lotto: Den ganzen Gewinn gibt es nur unter einer Bedingung

Gewinne werden in Jahresraten oder sofort ausgezahlt und müssen versteuert werden. Den kompletten Gewinn gibt es nur, wenn er in insgesamt 30 Jahresraten ausgezahlt wird. Bei einer sofortigen Auszahlung gibt es rund 774 Millionen Dollar – ebenfalls vor Steuern.

Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten. Die Spielscheine kosten zwei Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, lag bei etwa 1 zu 292 Millionen.

Lotto: Millionengewinne in Hamburg und dem Norden

In Deutschland sind die Gewinnsummen nicht ganz so hoch – aber immerhin: Eine Lotto-Spielgemeinschaft aus dem Norden sahnte Anfang Oktober die stolze Summe von 22,6 Millionen Euro ab. Und im August hat ein Hamburger den Eurojackpot geknackt – gefüllt mit einer dreistelligen Millionensumme. Was er mit dem Geld vorhat, ist eher unspektakulär. Sein Leben will er jedenfalls nicht komplett umkrempeln. (mp/dpa)