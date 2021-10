Unfassbar: Aggro-Mutter rammt Klimaaktivisten mit SUV von der Straße

Was ist denn bloß in diese Frau gefahren? Im englischen Thurrock hat eine wütende Mutter mehrere jugendliche Klima-Demonstranten in einem SUV vor sich her geschoben. Aus einem unfassbaren Grund.

Auf der Straße M25 in der Nähe von Thurrock, nördlich von London, blockierten rund 40 Klimaaktivisten die Fahrbahn. Die Demonstranten gehörten zu „Insulate Britain“, einer Gruppe von Umweltaktivisten, die sich zu Extinction Rebellion zählt.

Essex Police say they've “identified those believed to be involved” after a video was released showing a woman driving into two #insulatebritain protestors blocking a road in #Thurrock



VIEWER DISCRETION ADVISED pic.twitter.com/mdbETcwn1l — Radio News Hub (@radionewshub) October 19, 2021

Die Frau, die in einem schwarzen SUV unterwegs war, verlor komplett die Nerven, als sie die Aktivisten auf der Fahrbahn sah. Denn sie hatte es eilig: Ihr Sohn saß auf dem Rücksitz – und sie musste ihn ganz dringend zur Schule chauffieren!

England: Aggrofahrt im Elterntaxi

Die Aggrofahrt mit dem Elterntaxi wurde gefilmt – und der Clip sorgt jetzt in Großbritannien für Empörung. Man sieht darin, wie die Mutter nur wenige Zentimeter vor einem der Demonstranten mit ihrem schwarzen Range Rover bremst. Sie springt aus dem Auto aus, reißt an einem Plakat der Aktivisten und ruft wütend: „Gehen Sie aus dem Weg. Ich mache keine Witze. Mein Sohn muss zur Schule und ich muss zur Arbeit.“

Und das offenbar so dringend, dass die Frau die Demonstranten mit dem Auto wegschieben will. Erst als ein Mann in Warnweste seinen Arm hebt und vor den Wagen springt, hält sie an, steigt völlig aufgebracht aus und brüllt: „Jemand muss sie aus dem Weg schaffen. Gehen Sie sofort aus dem Weg. Mein Sohn muss zur Schule! Es ist mir egal, was Ihr verdammtes Problem ist.“ Danach endet das Video. (miri)