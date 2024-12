Unbekannte lockern Radmuttern an Rettungswagen in Berlin

Gefährliche Sabotage: In Berlin haben Unbekannte die Radmuttern an einem Rettungswagen der Feuerwehr gelockert. Nun ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hörte die Besatzung des Rettungswagens am Montag auf der Rückfahrt von einem Krankenhaus in die Feuerwache im Stadtteil Friedrichshain einen lauten Knall.

Das könnte Sie auch interessieren: Mahnung trotz gezahlter Parkgebühr: Das Nerv-Parkhaus von Blankenese

Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass Unbekannte fünf Radmuttern gelockert hatten; eine sechste Radmutter fehlte. Ein Fachkommissariat der Polizei nahm am Montag die Ermittlungen wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Die Ermittlungen dauerten am Dienstag an. (afp/mp)