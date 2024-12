„Angeblich nicht gezahlte Parkgebühr bei Rewe Blankenese“ lautet die Überschrift in der örtlichen Chat-Gruppe der Elbvororte – und binnen Stunden häufen sich verärgerte Schilderungen von Autofahrern, die Mahnungen erhalten haben, obwohl sie Stein und Bein schwören, dass sie vor der Ausfahrt brav am Automaten gewesen sind. Was ist da los im Nerv-Parkhaus von Blankenese? Die MOPO erkundigte sich bei Rewe und dem Parkhausbetreiber und erfuhr Überraschendes.