Um einer Nacht in einem Quarantäne-Hotel zu entgehen, ist ein 39-jähriger Australier auf eine abenteuerliche Idee gekommen. Mit einem Seil aus Bettlaken floh der Mann aus dem Fenster des vierten Stockes – doch er wurde gefasst.

Wie der US-amerikanische Fernsehsender „CNN“ berichtete, war der Mann am Montag aus Brisbane an der australischen Ostküste in den Bundesstaat Western Australia gereist. Dort konnte er jedoch die aufgrund der Corona-Pandemie verschärften Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen.

Deshalb wurde der Australier aufgefordert, den Bundesstaat innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Die Nacht sollte er in einem Quarantäne-Hotel verbringen.

Um Quarantäne zu entgehen: Australier flüchtet aus Hotel

Das gefiel dem Mann ganz und gar nicht: Mit Berufung auf Informationen der örtlichen Polizei berichtet „CNN“, dass der Mann sich mehrere Bettlaken und -decken zu einer Art Seil knüpfte und damit kurz nach Mitternacht aus dem Fenster des vierten Stockes kletterte.

Doch weit kam er nicht: Er wurde am Dienstagmorgen gefasst und direkt angeklagt, weil er sich nicht an die Vorschriften gehalten hatte. Anschließend wurde er auf das Coronavirus getestet – glücklicherweise war er negativ.

In Australien sind die Corona-Zahlen zuletzt gestiegen. Besonders betroffen ist der Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney. Landesweit befindet sich etwa die Hälfte der Bevölkerung in Down Under im Lockdown. „Meine starke Botschaft an jeden Neuseeländer in Australien, der nicht auf Dauer dort bleiben möchte, ist: Komm nach Hause“, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. (prei)