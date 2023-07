Um die Erderwärmung zu stoppen – Forscher machen überraschenden Vorschlag

Ein riesiger Sonnenschirm im Weltraum: Nur eine der Ideen, mit der sich US-amerikanische Wissenschaftler:innen beschäftigt haben, um Sonneneinstrahlung auf die Erde und deren Erhitzung zu verringern.

Was am Strand oder im eigenen Garten vor Sonne schützt, schlagen Forschende nun im großen Stil vor. Ein riesiger Schirm zwischen Sonne und Erde soll Schatten spenden und der Erde dadurch Abkühlung verschaffen. So lautet eine der Ideen des US-Forschungsteams, das sich im Auftrag des Weißen Hauses mit unterschiedlichen Geo-Engineering-Projekten befasst hat.

Geo-Engineering soll Erderwärmung stoppen

Der Forschungsbericht stellt auf 44 Seiten unterschiedliche Projekte zum „Solar Radiation Management“ (SRM) dar, also der Modifizierung von Sonneneinstrahlung. Auf verschiedene Arten könnte damit Sonneneinstrahlung reflektiert und dadurch der Treibhauseffekt verringert werden. Neben der Abschirmung von Sonnenstrahlen nennt die Forschungsgruppe die Möglichkeit, Partikel aus Schwefeloxid, sogenannte Aerosole, in die Stratosphäre zu injizieren. Sie würden Sonnenstrahlen reflektieren und in den Weltraum zurückleiten.

Ein weiterer Vorschlag ist, die Wolken über den Ozeanen durch Meersalz aufzuhellen und so ihr Reflexionspotenzial zu erhöhen. Die Wolken könnten so mehr Sonnenstrahlen in den Weltraum zurückwerfen und somit besonders die Erhitzung der Meere verzögern.

Und auch die Erdoberfläche könnte durch Aufhellung mehr Sonnenstrahlen reflektieren. Der sogenannte Albedo-Effekt würde dabei künstlich erzeugt werden, indem Dächer und Berge weiß bemalt, Eis- und Wüstengebiete abgedeckt, oder Wälder in Schneegebieten gerodet würden.

Gleichzeitig nennt die Forschung die Möglichkeit, „Zirruswolken“ zu verringern. Die Theorie dahinter: Wären diese Eiswolken verdünnt, würden mehr langwellige Strahlen aus der Atmosphäre entweichen können und das Klima würde sich abkühlen.

Vorschläge zum Treibhaus-Stopp mit Vorsicht zu genießen

Viele der Vorschläge, den Treibhauseffekt zu verringern, basieren allerdings nur auf Theorien. Um sie zu prüfen, müssten reale Experimente durchgeführt, und somit in das globale Klima eingegriffen werden. Die Folgen dieser Eingriffe seien unklar, warnen Forschende.

Keinen Einfluss auf Biden-Harris-Regierung – Ziel bleibt „Reduzierung von Emissionen“

Das Weiße Haus hatte den Bericht im Rahmen eines „Mandat des Kongresses“ in Arbeit gegeben, heißt es auf deren Webseite. Die Forschung hätte allerdings keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen, die Biden-Harris-Regierung „bleibt weiterhin auf die Reduzierung von Emissionen, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, die Förderung von Umweltgerechtigkeit und die Erreichung echter Energiesicherheit konzentriert.“

Der Bericht solle lediglich „kritische Wissenslücken“ identifizieren und erfasst „potenzielle Forschungsbereiche, die das Verständnis der Risiken und des Nutzens der Veränderung der Sonneneinstrahlung verbessern könnten.“