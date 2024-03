Touristin von sieben Männern vergewaltigt: erste Festnahmen!

Nach der Gruppenvergewaltigung einer Spanierin im Osten Indiens sind drei Männer festgenommen worden. Unterdessen hat sich das überfallene Ehepaar in den sozialen Medien zum Vorfall geäußert. Das Paar ist eigentlich mit dem Motorrad durch Indien und die Welt unterwegs, auf Instagram folgen ihnen Hunderttausende bei ihrer Reise. Die indischen Behörden kündigten eine „strenge Bestrafung“ der Täter an. Gleichwohl steht sexualisierte Gewalt gegen Frauen in dem südasiatischen Land an der Tagesordnung – die jüngste Tat erinnert an die grausame Vergewaltigung einer Studentin vor einigen Jahren.

Neben den drei Festgenommenen werde nach vier weiteren Verdächtigen gefahndet, teilte die Polizei am Montag mit. „Wir müssen eine strenge Bestrafung sicherstellen“, sagte der hochrangige Polizeibeamte Pitamber Singh Kherwar der indischen Nachrichtenagentur PTI. Demnach nehme ein Fahnderteam derzeit „ständig“ Durchsuchungen vor. „Wir werden bald die übrigen Beschuldigten festnehmen“, versicherte der Beamte.

Indien: Erste Festnahmen nach Gruppenvergewaltigung von Touristin

Eine Spanierin, die mit ihrem Mann mit dem Motorrad durch Indien reiste, hatte den Angaben zufolge am Freitagabend im Bezirk Dumka im Bundesstaat Jharkand gecampt und war von mehreren Männern vergewaltigt worden. In der Folge wurden die drei Verdächtigen festgenommen. Sie wurden am Sonntag gefesselt und mit Säcken über dem Kopf in ein Gerichtsgebäude geführt. Nach dem Gerichtstermin blieben sie in Haft.

Beamte der indischen Polizei eskortieren die drei Festgenommenen zu einem Gerichtstermin. AFP Beamte der indischen Polizei eskortieren die drei Festgenommenen zu einem Gerichtstermin.

In einem Video auf Instagram schilderte das Ehepaar Details der Tat: So seien sie von einer siebenköpfigen Männergruppe überrascht und geschlagen worden. Fernanda sei von den Männern vergewaltigt worden, während die Täter ihren Ehemann Vicente mit dem Tod bedrohten. Brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt habe man sie schließlich zurückgelassen. Im Video, dass offenbar in einem Krankenhaus aufgenommen wurde, zeigten die beiden ihre Verletzungen im Gesicht.

In einem Instagram-Video äußerte sich das Paar kurz nach der Tat. Screenshot Instagram @vueltaalmundoenmoto In einem Instagram-Video äußerte sich das Paar kurz nach der Tat.

Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet. 2022 wurden nach offiziellen Angaben fast 90 Vergewaltigungen pro Tag gemeldet. Wegen der Stigmatisierung der Opfer und mangelnden Vertrauens in Polizei und Justiz werden viele Fälle gar nicht angezeigt. Verurteilungen wegen Vergewaltigungen sind weiterhin selten, die Gerichtsverfahren ziehen sich oft jahrelang hin.

Bereits 2012 sorgte eine brutale Vergewaltigung weltweit für Entsetzen

2012 hatte die brutale Gruppenvergewaltigung einer indischen Studentin in Neu Delhi weltweit für Entsetzen gesorgt. Die 23-jährige Jyoti Singh wurde in einem Bus von fünf Männern und einem Jugendlichen angegriffen, vergewaltigt und mit einer Eisenstange misshandelt. Danach warfen die Männer ihr Opfer schwer verletzt aus dem Bus. 13 Tage nach der Tat erlag die junge Frau in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: 17 Verdächtige: 12-Jährige über Monate von Bande vergewaltigt

Die Tat in Indien hatte Massenproteste gegen den unzureichenden Schutz von Frauen vor sexuellen Übergriffen ausgelöst. In der Folge wurde eine Strafrechtsreform verabschiedet, die die Strafen für Vergewaltigung deutlich anhob. Damit können Vergewaltiger nun auch mit der Todesstrafe bestraft werden. (afp/mp)