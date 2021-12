Totes Baby am Zaun eines Entsorgungsbetriebs gefunden

Im Norden von Halle ist eine Babyleiche gefunden worden. Die Todesursache ist bislang unklar. Die Polizei ist mit Hunden im Einsatz.

Am Zaun des Geländes eines Entsorgungsbetriebes in Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, wurde der Fund der Babyleiche in dem Gewerbegebiet im Nordosten der Stadt am Montagabend gemeldet.

Halle: Babyleiche im Gewerbegebiet entdeckt

Die Kriminalpolizei sicherte demnach vor Ort umfangreiche Spuren. Diese müssten noch ausgewertet werden, hieß es weiter.

Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Halle angeordnet.

Am Dienstag seien Polizeibeamte erneut im Bereich des Fundortes im Einsatz, um Spuren zu suchen und zu sichern, hieß es am Vormittag. Auch Spezialhunde sollten eingesetzt werden. (vd/dpa)