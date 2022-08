Tödliche Kopfverletzungen: Skateboarder (56) stirbt nach Sturz

Tragischer Unfall in Baden-Württemberg: Ein 56 Jahre alter Mann ist in Laichingen nahe Ulm mit einem elektrischen Skateboard gestürzt und gestorben.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann am vergangenen Freitag verunglückt, als er auf einen Feldweg einbog. Er schlug beim Sturz mit dem Hinterkopf auf und wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag starb er an den Folgen des Unfalls.

Vor dem tödlichen Sturz sei er laut Polizei verbotenerweise mit seinem Board auf einer Kreisstraße unterwegs gewesen. Einen Helm habe der 56-Jährige nicht getragen, wie es weiter hieß. (dpa/mp)