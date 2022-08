Tödlicher Unfall im Norden: Motorradfahrer prallt gegen Auto und stirbt

Tödlicher Unfall in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen): Am frühen Montagabend ist ein Motorradfahrer (57) mit einem Fiat frontal zusammengestoßen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – er starb noch am Unfallort.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin gegen 18 Uhr auf der L270 unterwegs und wollte links von der Landesstraße in Richtung Häcklingen abbiegen. Dabei bemerkte sie die herannahende Kawasaki nicht. Es kam zur Kollision.

Norden: Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto – tot

Der aus Richtung Overstedt kommende Motorradfahrer kollidierte frontal auf der Beifahrerseite mit dem Auto. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 57-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

„Die Polizei hat für die weiteren Ermittlungen einen Gutachter eingeschaltet; auch um zu klären, wie schnell der Kawasaki-Fahrer unterwegs war“, sagte Polizeisprecher Kai Richter. Die Frau erlitt einen Schock sowie weitere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die L270 war bis in die Abendstunden für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. (mp)