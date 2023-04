Til Schweiger: „Klima-Kleber“ sind Vollidioten

Was Berti aus den „Manta Manta“ Filmen wohl über die Aktivisten der „Letzten Generation“ denken würde? Man kann es sich nur vorstellen. Sein Darsteller Til Schweiger hingegen positionierte sich in einem Interview klar. „Das sind Vollidioten“, sagte er der „Bild“.

Am vergangenen Sonntag feierte „Manta Manta – Zwoter Teil“ im Cinedom in Köln seine Premiere. Im Film geht es natürlich um den berühmten Manta – und damit auch ums Autofahren. Dass das aktuell ein umkämpftes Thema ist, weiß auch Til Schweiger (59). Seine Meinung zu den „Klima-Klebern“: „Das sind Vollidioten.“

Til Schweiger würde „Klima-Kleber“ beiseite ziehen

Für die Klebe-Aktionen der „Letzten Generation“ zeigt Schweiger wenig Verständnis. „Ich habe das Video von einem gesehen, der einen ,Klima-Kleber‘ weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen.“ Einen wichtigen Termin würde er nicht kampflos wegen der Aktivisten verpassen wollen, so Schweiger.

Das könnte Sie auch interessieren: Langer Stau: „Klima-Kleber“-Aktion an Hamburger Wahrzeichen – Aktivisten in Gewahrsam

Vor allem die Professionalität der Protestierenden ärgert den gebürtigen Freiburger. Teilweise bekämen sie einen Gehalt für ihre Störaktionen ausgezahlt, so Schweiger: „Bis zu 1500 Euro im Monat“, behauptet er. Auch der Fakt, dass die „Klima-Kleber“ sich bei Trainingscamps zu ihren Protestaktionen weiterbilden, bringt den Schauspieler zum Kopfschütteln.

Am Donnerstag ist die Forsetzung des Manta-Streifens in die Kinos gekommen. Schweiger: „Angst davor, dass die ,Klima-Kleber‘ nicht ins Kino gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest.“(lbo)