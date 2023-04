Langer Stau: „Klima-Kleber“-Aktion an Hamburger Wahrzeichen – Aktivisten in Gewahrsam

Am Freitagvormittag gab es eine erneute Protestaktion der „Letzten Generation“ in Hamburg. Wieder ist die Köhlbrandbrücke betroffen. Im Hafen staute sich der Verkehr. Inzwischen befinden sich alle Aktivisten in Polizeigewahrsam.

Um kurz nach 10 Uhr wurde die Polizei zum östlichen Bereich des Hamburger Wahrzeichens gerufen. Drei Aktivisten (25,35,48) waren an der Aktion beteiligt.

Hamburg: Klima-Aktion der „Letzten Generation“ an der Köhlbrandbrücke

Ein 35 Jahre alte Aktivist klebte sich auf die Straße – die beiden anderen wurden von der Polizei davon abgehalten. Die „Klima-Kleber“ gossen Öl auf die Straße, aufgrund der „sehr geringen Menge“ musste die Feuerwehr jedoch nicht ausrücken, wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte. Inzwischen löste die Polizei den einen Aktivisten von der Straße.

Zwischenzeitlich war nur ein Fahrstreifen pro Richtung offen, es bildete sich ein langer Stau. Mittlerweile sind sind alle Spuren wieder frei.

Alle drei an der Aktion beteiligten Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen, so der Polizeisprecher. Genauere Informationen zu den Personen liegen bislang nicht vor. Der Einsatz ist um 10.45 Uhr beendet worden.

Bereits vergangene Woche Donnerstag gab es eine Aktion der „Letzten Generation“ an der Köhlbrandbrücke: Sechs Mitglieder klebten sich auf die Straße und blockierten so den Hafenverkehr zwischen Waltershof und Wilhelmsburg. (elu)