Tiertransporter kippt auf Autobahn um – Schweine auf der Flucht

Auf der A2 in Nordrhein-Westfalen ist ein Tiertransporter umgestürzt. 30 Schweine liefen davon – mit Folgen für den Verkehr.

Ein mit 162 lebenden Schweinen beladener Lastwagen ist auf der A2 bei Hamm in Nordrhein-Westfalen umgekippt. Etwa 30 Tiere seien anschließend aus dem Fahrzeug ausgebüxt und in einen nahegelegenen Wald gelaufen, teilte die Polizei mit. Einige Tiere hätten den Unfall nicht überlebt und seien verendet.

Hamm: Tiertransporter kippt auf A2 um

Die A2 blieb zwischen Hamm und Hamm-Uentrop stundenlang voll gesperrt. In Richtung Hannover staute sich der Verkehr über mindestens 16 Kilometer, in Richtung Oberhausen mindestens 12 Kilometer.

Ein Landwirt aus der Nähe kam den Angaben zufolge den Einsatzkräften zu Hilfe und fing die meisten Schweine ein. Laut einem Polizeisprecher ist nicht klar, ob alle Schweine schon wieder eingefangen wurden. Es seien jedoch keine mehr in der Nähe der Autobahn gesehen worden. Am späten Abend hieß es, dass 91 überlebende Tiere umgeladen und abtransportiert worden seien.

Aufräumarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Morgen

Eine Spur in Richtung Oberhausen war auch am späten Abend noch gesperrt. Nach Einschätzung der Polizei dürften die Aufräumarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags dauern. Alle Fahrbahnen in Richtung Hannover wurden bereits freigegeben.

Der Fahrer des Tiertransporters wurde laut Polizei leicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagenfahrer ohne äußeren Einfluss in eine Leitplanke geraten. Daraufhin stürzte der Tiertransport auf die Seite. (dpa/mp)