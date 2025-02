Lkw geht auf der A1 bei Hamburg in Flammen auf

Ein Lkw ist am Montagabend auf der A1 Richtung Süden auf Höhe der Anschlussstelle Billstedt in Brand geraten. Das Feuer brach wohl im vorderen Bereich der Zugmaschine aus und griff dann auf den Anhänger über. Der Lastwagen hatte Getreide geladen. Die Autobahn musste zunächst in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Gegen 20 Uhr gingen laut Lagedienst der Feuerwehr die ersten Anrufe ein, die den Brand auf der Autobahn meldeten. Vor Ort standen die Einsatzkräfte schnell vor einer „Feuerwand“, da der Lkw zum Teil mit LNG, also verflüssigtem Erdgas, betrieben wurde.

Rund 40 Einsatzkräfte ware vor Ort und löschten die Flammen. Am späten Abend war die Unfallspur immer noch gesperrt. Der Fahrer hatte den Lkw rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt. (mp)