Ticket-Albtraum für Oranje-Fan: Dank schneller Hilfe gab‘s ein Happy End

Hier war Eile geboten: Ein 53-jähriger Niederländer hatte am Freitag sein Smartphone auf einer Sitzbank am Hauptbahnhof in Leipzig liegen lassen. Kurze Zeit später bemerkte er das Missgeschick und eilte zurück, doch das Handy war verschwunden. Besonders dramatisch für den Oranje-Fan: Sein Ticket für die EM-Partie Niederlande gegen Frankreich in Leipzig befand sich auf dem Smartphone.

Smartphone mit digitalem Fußball-Ticket in Leipzig geklaut

Sofort informierte der 53-Jährige die Bundespolizei. Diese konnte auf Videoaufzeichnungen des Bahnhofs tatsächlich sehen, dass ein Unbekannter das zurückgelassene Smartphone an sich nahm. Unterdessen ortete die Tochter des Fans das verschwundene Handy in einem Zug, der in Richtung Cottbus fuhr. Doch schon in Finsterwalde (Brandenburg) – etwas mehr als eine Stunde Zugfahrt von Leipzig entfernt – „stieg“ das Signal aus dem Zug.

Die Bundespolizei informierte daraufhin das dortige Polizeirevier über den Vorfall. Und tatsächlich: Der Täter konnte gestellt und das Smartphone zurück zu seinem Besitzer gebracht werden. Somit schaffte es der Fan doch noch pünktlich zum Anpfiff ins Stadion. Gegen den „Handy-Dieb“ wurde indes ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet, wie die Bundespolizei bekannt gibt. (mwi)