Grausiger Fund: In einer Grünanlage in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag eine Frauenleiche gefunden worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Bei der Toten handele es sich um eine 25-Jährige, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Demnach hatte ein Passant die teilweise unbekleidete Frauenleiche am Morgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt.

Frau tot in Hamm gefunden: Leiche wird obduziert

Sie sollte noch am Sonntag obduziert werden. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Zuvor hatten Radio Lippewelle Hamm und weitere Medien berichtet. (dpa/ncd)