Super-reich und super-high: Elon Musk soll immer mehr Drogen schlucken

Ketamin, Magic Mushrooms und so einige Joints: Bei Tesla-Boss Elon Musk soll nicht nur das Geld in Massen fließen, auch Drogen gibt es offenbar in Hülle und Fülle im Leben des aktuell reichsten Menschen der Welt. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, pumpt sich Musk regelmäßig mit Subtanzen aller Art zu.

Dass der 52-Jährige gerne feiert, ist kein Geheimnis. So machte er 2022 im Berliner Kult-Fetisch-Club „Kit Kat“ die Nacht zum Tag. Auch sonst ist Musk als Partylöwe bekannt – der wohl auch unter anderem Ketamin schlucken soll. Laut Musk habe ihm ein Arzt das ursprüngliche Pferdebetäubungsmittel verschrieben, das in der Tat zur Heilung psychischer Krankheiten eingesetzt wird.

Elon Musk: Drogenkonsum soll immer mehr werden

2019 – so berichtet es das „Wall Street Journal weiter – griff Musk in Mexiko zu Magic Mushrooms, 2018 in Los Angeles zu LSD. Auch Marihuana rauchte der X-Chef immer wieder öffentlich. Aber: Mittlerweile soll sein Konsum so ausgeartet sein, dass sein Umfeld sich Sorgen macht. Dabei beunruhigt sie auch Musks Zurechnungsfähigkeit als Geschäftsmann. Wie weiter berichtet wird, soll Ex-Tesla-Managerin Linda Johnson Rice 2019 beim E-Auto-Bauer die Reißleine gezogen haben – weil sie „so frustriert“ von Musks „volatilem Verhalten und seinem Drogenkonsum“ gewesen sei. Ob Musks teils fragwürdige und irrationale Posts auf X auf seinen Konsum psychoaktiver Substanzen zurückzuführen sind, bleibt fraglich.

Nach dem „Wall Street Journal“-Artikel ließ er gleich seine Anwälte los. Die betonten: Musk unterziehe sich bei seiner Raumfahrt-Firma „Space X“ regelmäßig Drogentests – und die seien immer negativ. (alp)