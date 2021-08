Die Delta-Variante verbreitet sich in Deutschland immer weiter und weiter, die meisten Corona-Fälle gehen auf die zunächst in Indien aufgetretene Mutante zurück. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist sie für mehr als 90 Prozent der Corona-Fälle in Deutschland verantwortlich. Die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Mutationen wird dabei immer wichtiger, ein US-Forschungsteam hat nun eine aufsehenerregende Studie zu mRNA-Impfstoffen vorgelegt: Demnach soll nämlich der Impfstoff von Moderna gegen Corona besser wirken als der von Biontech/Pfizer.

Für die Studie verglich das Team Daten von insgesamt 50.000 Proband:innen aus dem US-Bundesstaat Minnesota: 25.000 von ihnen erhielten eine Impfung mit Moderna oder Biontech, die andere Hälfte war ungeimpft. Dabei erkannten die Wissenschafter:innen, dass beide Impfstoffe eine ausgezeichnete Wirkung gegen das Coronavirus hätten, aber bei der Delta-Variante war die von Biontech signifikant kleiner. Die Studienergebnisse wurden im Online-Archiv „medRxiv“ veröffentlicht.

US-Studie: Moderna liegt vor Biontech – bei Delta-Wirksamkeit

So soll der Moderna-Impfstoff das individuelle Infektionsrisiko um 86 Prozent reduzieren, bei Biontech verringert sich die Gefahr um 76 Prozent. Aber: Im Zusammenhang mit der Delta-Variante sei dieser Unterschied aber deutlich größer, so das Forscherteam.

Weitere Beobachtungen der Wissenschaftler:innen in Minnesota: Zwischen Mai und Juli stieg der Anteil der Delta-Mutante von 0,7 auf mehr als 70 Prozent, gleichzeitig zeigte sich, dass das Moderna-Vakzin das Risiko einer Infektion in diesem Zeitraum um 76 Prozent verringerte, während der Biontech-Impfstoff bei nur 42 Prozent lag. Dem Forscher-Team erscheint es somit naheliegend, dass die Schwächung des Infektionsschutzes auf das Auftreten der Virusvariante zurückgeführt werden kann.

Studie aus den USA nicht ganz sicher – wichtige Faktoren nicht beachtet

Aber: Ob der Impfstoff von Biontech wirklich schlechter gegen die Delta-Variante wirkt als Moderna, kann laut den Wissenschaftlern trotzdem nicht abschließend beantwortet werden. So schließen sie nicht aus, dass es auch andere mögliche Einflussfaktoren auf das Abfallen des Infektionsschutzes gibt. So habe die Studie zum Beispiel nicht einkalkuliert, wie lange die letzte Impfung zurückliegt.

Worin jedoch bereits in der Wissenschaft Einigkeit besteht: Die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe bei der Delta-Variante unterscheidet sich vom Wildtyp des Virus. Zudem wird derzeit fieberhaft daran gearbeitet, die ersten Impfstoffe an die Mutationen anzupassen. (alp)